亞系外資出具報告表示，由於認為載板產業仍存在與整體技術需求相關的周期性，在1年前便對台灣ABF載板產業轉趨謹慎看待。最新的2023年首季財報結果顯示，此次周期性低迷比預期更糟，毛利率平均下降6個百分點，其中景碩幾近損平。

如今，ABF載板三雄表示稼動率不足、平均售價存在進一步下跌風險，亞系外資認為投資者的預期已變得極低。不過，儘管營運前景黯淡，但外資認為現在看到已看到3個跡象，顯示產業應會在第二季落底，可能成為ABF載板三雄股價的正向催化劑。

亞系外資看到的3個跡象，包括：一、產業稼動率在第二季觸底、平均達約63％，在主要客戶推出新產品需求增加帶動下，第三季可望提升至約70％。二、市場對獲利預期共識下修。三、調整公司長期擴產計畫。

為反應因產業去化庫存導致稼動率低於預期，以及售價導致近期獲利低於預期，亞系外資將ABF載板三雄今明2年獲利平均調降49％、30％。不過，若如預期在第二季觸底，包括6、7月營收持續改善，美系PC/NB大廠對下半年展望轉佳等，應有助於推動股價反彈。

亞系外資認為周期性觸底跡象是股價催化劑，投資者不應只關注獲利下滑。鑒於產品組合較佳，將欣興自「持有」調升至「買進」，目標價自124元調升至203元，景碩及南電自「減碼」調升至「持有」，景碩目標價自90元調升至125元、南電目標價自120元調升至283元。