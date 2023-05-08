au Jibun Bank日本4月服務業採購經理人指數（PMI）終值經季調後為55.4，高於先前公布的初值54.9和3月終值55.0，為連續第7月遠超出50榮枯分界線，並創下歷史新高。

在旅行和觀光支出大幅回升帶動下，新訂單分項指數創下歷史新高。來年的商業信心仍然強勁，其分項指數亦創歷史新高。由於需求和信心增強，就業分指數連續第3個月呈現擴張，並創下4年來新高。

結合製造業和服務業數據的綜合PMI終值為52.9，與3月持平，仍處2022年6月以來最強勁的擴張，並為連續第4個月維持在50榮枯分界線之上。

負責這份報告的標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）經濟部門主管Tim Moore表示，隨著新冠疫情的影響持續消退，旅行、休閒和觀光支出的強勁增長讓日本經濟又一個月快速復甦。還有許多報告提到國際觀光客人數回升與來自國外的新業務改善，都給服務業營收帶來提振。

日本在上周六取消嚴格的新冠防疫邊境管制措施，包括入境必須提出疫苗接種證明或陰性的病毒檢測證明等，盼在為期一周的假期展開前緩解機場擁堵的情況。此外，日本政府已經決定將新冠狀病毒的傳染病級別調降至與季節性流感同級。

3月入境日本的旅客激增至182萬人，創下這場大流行病爆發以來的新高記錄。