女星王思佳日前在《女人我最大》節目分享愛馬仕包，被眼尖網友發現她介紹的包包和正品有明顯差異，質疑是假貨，王思佳已經將包包送去檢驗，未料，結果還沒出爐，王思佳再被小紅書網友翻出，她過去上節目分享的50萬香奈兒包，在形狀、LOGO、鑲鑽數量都和正品有所不同。

王思佳曾在《女人我最大》曬一款粉紅色的包包，直呼是她的夢想包包、可遇不可求，甚至都放在家裡供著不敢背，主持人藍心湄問她包包多少錢，她支支吾吾說要50幾萬。不過小紅書用戶「nicooeer vintage」卻發文指出，王思佳拿的應是香奈兒古董包，並指包包形狀不流暢，「正品包蓋形狀流暢、兩角圓潤，假貨兩角尖銳，可以自行對比。」

王思佳分享名牌包。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

小紅書用戶表示，王思佳拿的LOGO表面是弧形的光滑面，「正品的LOGO表面是方正有棱角，並非像新款表面一樣圓滑弧面。」還提到側邊的鑲鑽數量，王思佳拿的是鑲4顆，但小紅書用戶拿正品對比是5顆，直指王思佳拿的包「一眼假」。

王思佳包包被網質疑真偽。（圖／翻攝自小紅書／nicooeer vintage）

針對小紅書用戶質疑，根據《三立新聞網》報導，王思佳和經紀人都對詢問訊息已讀，沒有做出回應，風波仍在持續延燒。