據微信公眾號「甘肅公安」5月7日消息，近日，平涼市公安局網安大隊偵破一起利用AI人工智能技術炮製虛假不實訊息的案件。這也是自1月10日《互聯網訊息服務深度合成管理規定》頒布實施後，甘肅省偵辦的首例案件。

為有效抵制、堅決打擊網路「三俗」及虛假訊息，進一步弘揚時代新風、淨化網路空間，甘肅省委宣傳部、省委網信辦、省公安廳結合全省「三抓三促」行動、主動創穩行動，自今年3月起，聯合在全省開展為期3個月的整治網絡「三俗」及虛假訊息專項行動。

4月25日，平涼市公安局崆峒分局網安大隊對「今晨甘肅一火車撞上修路工人致9人死亡」的文章，初步判斷為訊息虛假不實。網安民警隨即開展工作，發現共計21個百度賬號均在同一時間段發佈該文章，文章內容地點除平涼市崆峒區外還涉及蘭州、隴南、定西、慶陽等地，文章點擊量已達1.5萬餘次。經查，涉案百度帳號均為廣東深圳某自媒體公司所有，公司法人代表洪某弟有重大作案嫌疑。

5月5日，專案民警在廣東東莞嫌疑人住處對其使用的電腦及百家號進行取證。經審訊，犯罪嫌疑人洪某弟通過微信好友獲知網絡賺取流量變現方法，並購買大量「百家號」。同時使用「易撰」網頁版，在全網搜索近幾年社會熱點新聞，為規避百家號查重功能，洪某弟通過近期火爆的ChatGPT人工智能軟件將蒐集到的新聞要素修改編輯後，使用「海豹科技」軟件上傳至其購買的百家號上非法獲利。

洪某弟利用現代科技手段編造虛假訊息，並散布在互聯網上，被大量傳播瀏覽，其行為已涉嫌尋釁滋事罪。目前，崆峒公安分局對犯罪嫌疑人洪某弟採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦之中。