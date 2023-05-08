近日德國政治人物要求德國企業減少依賴，引發輿論熱議對華「脫鉤」。根據德國之聲7日引述奧地利經濟研究所的最新研究報告指出，如果德國經濟真的與中國「脫鉤」，將導致德國的GDP縮水2％，具體金額相當於減少600億歐元。

據了解，該份研究受慕尼克家族企業基金會委託，背景是關於德國經濟對中國及其他國家依賴性的政治討論。除了中國之外，該報告還提到對英、對美「脫鉤」的影響，也分別造成GDP縮水2％和3％。

據《明鏡》週刊引述該報告的內容稱，即使在適應「脫鉤」多年之後，德國經濟依然會受到影響，損失仍將達0.6％，即約170億歐元。與世界貿易關係緊密的城市受到脫鉤的影響更大，比如以出口為導向的大眾集團總部所在地——沃爾夫斯堡的的繁榮度將下降近1／5。

該報告具體寫出，脫鉤將對國民經濟產生長期影響，因此政治家必須非常謹慎地處理這個問題。

根據大陸《環球時報》報導，輿論熱議對中國「脫鉤」影響的同時，德國商界對中德企業合作受阻表示反對意見。德國物流業大亨克勞斯－邁克爾．庫恩在接受採訪時，對綠黨籍德國經濟部長哈貝克阻撓中國航運公司中遠集團收購漢堡港碼頭感到不滿，認為這是對德國總理去年作出決定的否認。