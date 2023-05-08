星宇航空6日在日本成田機場受側風、飛機警示燈亮、宵禁等影響，導致班機嚴重延誤，逾300人受困機上8小時，最後在機場打地鋪睡覺，爆發乘客不滿，最後星宇全額賠償機票錢，外界仍認為危機處理不夠好。氣象專家彭啟明分享，自己也曾被關在機上「空中監獄」5小時，結果卻因組員超時不飛，當下航空公司馬上安排入住旅館，乘客也都理解體諒。

彭啟明昨晚在臉書指出，星宇航空班機延誤事件，他也在其他航空公司遇過，像是東京天氣不佳，改降其他機場、天氣或機械因素延遲，導致機組人員超時、行李不見，雖然很氣憤打亂行程，但他轉念一想，「人生不就是無常會比明天還早到嗎？」

彭啟明回憶，有次在飛機上等起飛，等了4、5個小時，餐點吃完、電影看兩部，都要準備睡覺了，飛機卻還沒起飛，結果機組員已經超時，航空公司很果斷地送所有乘客去旅館，「當然大家都很累，但也很守規矩並體諒航空公司人員，因為沒有人想要延誤。」

彭啟明認為，航空公司的經驗值很重要，有時候寧可選擇較大型、評比名次較佳的航空公司，資源比較豐富，也更以客為尊，不會是老闆或地勤、經理說了算。另外是航空保險準備充分一點，除了信用卡再買其他的保險加強，萬一延遲也會有賺到保險理賠的小確幸。