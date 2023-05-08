鮮活4月合併營收年增145.48％，主要由於去年4月昆山廠配合政府防疫政策停工，使基期較低，加上今年大陸已解除疫情管制，並提振內需消費市場，餐飲業逐步復甦，且4月適逢五一黃金週前準備期，大型餐飲品牌客戶看好終端消費需求，啟動對五一黃金週期間的銷售需求備貨，帶動公司出貨動能成長，推升4月合併營收站上4億元。

鮮活累計前4月合併營收13.03億元，年增20.18％，相較前3月合併營收仍年減7.22％，已見轉正，顯示景氣逐步回溫。鮮活表示，中國大陸全面解除疫情管制後，公司運營在已排除疫情干擾下，隨著主要內需經濟體-餐飲產業的逐步恢復，作為新茶飲市場主要領導者已形受惠，公司持續推出新品搶市，並挾少量多樣客製化的製程優勢，為客戶打造專屬的口碑飲品原料，得於各通路開展下，今年營收逐月成長，並繳出前4月合併營收，迎來自2022年以來，首度累計合併營收年同期比轉正的表現。

展望第二季，隨著天氣逐漸變暖，消費者的需求將逐步增加，新茶飲行業逐步復甦，有望進入銷售旺季，鮮活除持續投入客製化產品開發，隨著大陸對健康飲品的意識持續高漲，鮮活將憑藉三大廠總年產能13萬噸的共配模式優勢，在持續強化出貨效率的生產能力下，進而深化客戶服務關係，並投放新產品與開拓新市場通路，以期營收規模持續成長，穩健營運表現。