市場法人表示，儘管研調機構預估今年上半年半導體景氣恐趨緩，不過季度發展有望逐季回溫，過往經驗來看，在半導體景氣底部進場布局，股價後市表現可期，值得關注的是，台灣半導體業不僅長期居產業獲利王者，先進製程、IC封測等領域居全球領先地位，在AI大勢加持之下，成長性持續看好，當中更有不少獲利能力佳、也願意大方配息分享成果的公司，建議投資人不妨伺機在產業復甦契機浮現下，透過台灣半導體收益ETF來佈局，息利雙收一舉掌握。

群益台灣半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，半導體股價已在去年觸底，而在半導體歷經庫存調整，產業景氣開始復甦後，股價亦可望受到激勵，觀察過去幾次半導體景氣循環經驗，當半導體景氣落底至股價反彈至頂的期間波段表現，漲幅都在30%以上，以最近一次2020年4月底景氣落底至2022年1月中股價反彈至頂的經驗來看，歷經期間近21個月，波段漲幅近125.4%。隨著產業景氣落底，有望漸露復甦暖意，加上科技創新應用趨勢持續，可望帶動台灣半導體業進入下一個成長階段，投資前景值得期待。

謝明志進一步指出，台灣半導體產業的上中下游產業聚落完整，全球競爭力強，且先進製程更居全球絕對領先地位，可望直接受惠於AI未來發展，當中更有不少獲利能力佳，又願意大方派息與股東分享的優質公司。投資人不妨透過追蹤臺灣半導體收益指數之群益台灣半導體收益ETF(00927)來參與，藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，指數在每年5月與12月重新審核成分股，精準掌握半導體高息股，以及搶先布局隔年具股息及股價成長潛力之半導體企業，一舉掌握股息股價雙收優勢。「群益台灣半導體收益ETF」(00927)將在5月22日展開募集。