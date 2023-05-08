歐盟執委會在去年提出的《資料法》(Data Act)，歐盟各國和歐洲議會目前正在研擬細節，以便在隨後正式通過和完成立法程序。

該項法律涵蓋歐盟消費者和企業資料，希望能抑制美國科技巨頭的實力，並協助歐盟完成數位和綠色目標。此次兩家德國企業的批評，立場似乎與美企一致。

美國方面的批評包括研議中的草案太過嚴苛。德國的企業說，強制公司與第三方共享數據，已提供售後市場或其它數據服務的條款，可能會危害商業機密。

思愛普和西門子在致執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、反壟斷專委維斯塔格(Margrethe Vestager)、歐盟工業事務主管布雷頓(Thierry Breton)的共同聲明中說：「這有可能損害歐洲的競爭力，因為該法律不僅要求與用戶，而且要與第三方共享數據(包括核心技術和設計資料)」。

他們齊發聲：「實際上，這可能意味著，歐盟企業將不得不對第三方國家競爭對手揭露資料，特別是對那些不在歐洲運營、《資料法》的防護無法有效的公司」。

該日期標註在5月4日的聯合聲明，署名的包括前述兩家公司執行長以及西門子健康、德國醫療集團Brainlab、德國軟體公司DATEV，以及數位產業團體DIGITALEUROPE的執行長。

該封信呼籲了採取保護措施，允許企業在商業機密、網路安全、健康和安全面臨風險的情況下，拒絕分享資料請求，而且該法令所涵蓋的裝置範圍不應擴大。