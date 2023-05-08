緯創日前再度整併產線，旗下中國泰州廠將於4月26日正式停工、停產。團隊因應整體經貿局勢的改變及客戶需求，近年來亦逐步調整全球產能之布局，而緯創（泰州）因未達經濟規模連年虧損，故經該子公司董事會決議通過結束營業。

針對廠內近千名員工的後續規畫，團隊指出，將與當地主管機關及相關單位一起積極合作，緯創在合法合規之前提下，將會盡力對該子公司員工做最好的處理。

緯創資通去年首次參與由哈佛商業評論全球繁體中文版攜手SAP舉辦的「數位轉型鼎革獎」，共獲得「卓越營運轉型獎」大型企業組首獎、「智慧製造轉型獎」大型企業組首獎、以及ESG特別獎三個獎項。

緯創自2014年即啟動工廠自動化數位轉型，並為加速公司全面數位轉型之推動，2019年訂定數位轉型策略藍圖 (Blue Print) ，以「培育數位人才」、「形塑數位文化思維」及「驅動同仁數位化工作方式」為三大策略重點。其中，有別於一般製造業的轉型，大多是為改善製造流程及內部營運效率，緯創專門針對ODM及OEM業務中的研發領域，提出「R360研發設計全智動數位轉型專案」，整合研發團隊資源，發展出以「最佳成本管理、敏捷設計驗證、精準測試管理」為核心的全智動數位協作平台，大幅提升研發效率及產品品質，獲得「卓越營運轉型獎」。