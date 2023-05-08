萬物皆漲！國內毛豬價格日前每公斤批發價格一度飆破百元，雞肉、雞蛋也同樣面臨驚驚漲的壓力；行政院主計總處主計長朱澤民今於立法院表示，肉品價格高漲，主要是受國際原物料價格影響，導致飼料價格較貴，若壓抑或控制肉品價格，不讓價格跟著成本調漲，反而會讓生長量變低，當市場供給量不足，物價(CPI)會更上升。

朱澤民於財委會進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形」專題報告；面對物價高漲，立委林德福、吳秉叡等都關心，今年廣大的軍公教人員是否將調薪？朱澤民表示，軍公教調薪有考量各種指標，包括物價(CPI)、財政等，基本上要維持實質所得正成長水準，調薪幅度最終由人事總處委員會決定，相信委員會會做正確判斷。

林德福也質疑，今年出口連續下滑、經濟景氣低迷，軍公教此時談調薪，是否有選舉政策買票之疑；朱澤民表示，台灣每1、2年就有選舉，軍公教調薪有各種指標做參考，強調「選舉」不在調薪的指標考量內。