好市多販售的熟食深受不少消費者喜愛，一名網友表示，過去到賣場都是買烤雞，最近想換口味買辣雞翅，回家吃卻發現酸酸的，他問「正常嗎？」貼文上線，網友一面倒留言說「正常」，因紐澳良雞翅的調味本來就是酸的，也有人分享，「若不想吃酸的口感，加熱回烤更好吃。」

原PO昨（7）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，過去到賣場都是買烤雞，昨心血來潮想啃雞翅，回家吃的時候發現味道和烤雞完全不同，「因是第一次買，吃起來酸酸的，正常嗎？」

貼文曝光，引發網友討論，「正常，酸辣味很好吃」、「本來就是酸帶辣的味道」、「正常！那味道就是酸辣酸辣，獨特口感，是美味關鍵啊」、「紐澳良的醃料口味是酸的，雞翅是香的！所以，請放心的大口享用」、「標準口味，去美式餐廳點酸辣雞翅要更酸一些」、「紐奧良雞翅的調味本來就是酸的喔」、「是酸的，我第一次吃也嚇到」。

留言中也有不人分享其他吃法，「那個酸味是醋的味道，不喜歡的話，可以加熱一下，就會變淡了喔」、「建議烤箱烤過會好吃很多」、「我覺得用烤箱再烤過或用氣炸鍋熱，比較好吃」、「拌一點蜂蜜去烤，會變超好吃喔」。