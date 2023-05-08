苓雅區正大里5日舉辦母親節歡慶晚會，特意邀請苓雅分局前往宣傳反詐，在母親節歡慶活動下，宣導常見的詐騙手法，包括「全民普發6000」、「演唱會網路交易詐騙」及「收到交通罰單逾期未繳簡訊詐騙」等，用最接地氣的方式將反詐觀念打入民間。

母親節晚會現場參與人數多達200多人，苓雅分局福德二路派出所蔡副所長主要先從近來增多的詐騙案例開始，例如「全民普發6000」、「演唱會網路交易詐騙」及「收到交通罰單逾期未繳簡訊詐騙」等詐騙手法，以宣導方式讓在場民眾了解。

因可能仍有民眾未領普發6000元，領取方式主要分為上網登記、郵局臨櫃領取等，但政府絕對不會以發簡訊、打電話、發電子郵件通知領現金。再來近期全台演唱會數量多，許多歹徒透過臉書或Line進行交易，當賣方封鎖、刪除帳號，所匯款項也直接落入歹徒口袋，隱藏極大詐騙風險。

最後宣導項目為民眾會偶發性收到稱有違規未繳罰單簡訊，點入後是假的監理站網站並請民眾繳費，警方這邊特別提醒舉發交通違規，會依規定寄發罰單。如逾期未繳，交通事件裁決中心也會以正式文書通知。

而交通方面自1日起展開全國同步「路口不停讓行人大執法」，警方會加強取締該項目，記得平時騎乘機車或是駕駛汽車經過斑馬線時，應先禮讓行人先行通過路口，待行人通過後再繼續行駛以免受罰。

後續本所員警積極回應里民問題，並以有獎徵答方式發送宣導品，宣導最後福德二路派出所也不忘祝全天下辛苦的媽媽母親節快樂，里民感謝轄內員警們的辛勞。