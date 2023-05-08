前總統陳水扁動作頻頻，日前參加請願活動，今早再宣布將參加「新台灣國策智庫」研討會，並公開接受媒體採訪。台中監獄副典獄長黃勝雄回應表示，扁方面事前有知會，將「參加」國策智庫活動，但中監並不知「要受訪」一事，將視後續狀況進一步處理。

陳水扁於2015年間保外就醫，中監「保外醫治受刑人管理條例」規定，要求需遵守「五不原則」，包括「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」。期間，扁屢踩「五不」紅線，而矯正署日前核定陳水扁保外醫治第34次展延案，展延期間為2023年5月5日到同年8月4日。

陳水扁因兒子高雄市議員陳致中涉洗錢案遭判刑1年，即將執行，2日北上參加陳情請願；今天上午10時將在參加「新台灣國策智庫」舉辦的「公職人員選罷法第26條修法爭議研討會」，媒體採訪通知還說明「阿扁也會參與採訪」。

傳出陳水扁今天參加研討會，並「受訪」。中監回應表示，扁方面僅知會參加，中監不知要「受訪」。（資料照片）

台中監獄副典獄長黃勝雄回應表示，扁方面事前知會中監，將「參加」國策智庫舉辦的活動，中監同意參加，至於「受訪」一事，中監並不知情，將視後續狀況，在進一步處理。

至於扁於2日至總統府參加請願活動，中監表示，仍在調查中，最近將送矯正署核定後才能對外說明。