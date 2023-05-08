女星王思佳日前在節目上分享珍藏的包包時，卻被網友質疑是假貨，事後她也拍片回應，表示目前已將將包包送到美國檢驗，更直嗆若真是假貨要弄死那個代購，對此，一名自稱前愛馬仕員工在王思佳影片下方留言，揭露檢驗愛馬仕包包的專業流程，打臉王思佳。

王思佳6日在個人YT頻道上做出回應後，仍有部分網友不買單表示，她送去檢驗的愛馬仕包與節目上包款不同，然而眾多留言中有一名自稱愛馬仕前員工的網友留言，揭露確認愛馬仕是否為真品的專業流程，他指出，若王思佳要百分之百確認這四個包是否為正品，可以將包包帶到愛馬仕專賣店，向店內人員表示想替包包做清潔或其他維修服務。

接著，他提到，愛馬仕不會要求查看購買收據，但會要求客戶填寫包含條款條件的表格「其中一個重要的條款是，在愛馬仕工匠提供任何服務之前，他們會檢查物品或包包的真偽。如果產品是真的，他們會進行維修，如果不是真的，他們會通知客戶，然後法國售後部門會銷毀物品」。

銷毀假包後，愛馬仕就會向客戶發送一封紙質信函，解釋為何判定包包或物品不是真的，而他也可以拿此證明向代購業主提告，最後，他表示，王思佳把包包拿給所謂的「奢侈品真偽專家」檢驗是沒有用的「只有愛馬仕工匠是專家，其他人都不是。對的，愛馬仕驗證時間是會長的，但是如果她真的想知道自己是不是買了假包和想給觀眾一個真實答案那只能找愛馬仕」。