據國防部5月3日送交立院的「志願士兵不適服原因分析及策進作法書面報告」顯示，2022年共有4066名志願役士兵申請不適服，創下歷年新高。對此，國防部長邱國正今（8）早受訪時回應，年輕人本身沒有意願的話，我們勉強不得。然而PTT鄉民怒轟，「知道要打仗上戰場了，沒得涼當然提前退伍」。

從國防部披露的資料可以看到，2022年不適服人數計有4066人，其中個人申請高達3756人，占92.4%、汰除僅310人，占7.6%；從申請因素來看，志願役士兵因生涯規劃申請不適服人數最多，高達43.2%、適應不良占35.2%、家庭因素占16%、身體傷病占3.6%、薪水待遇過低占1.4%、部隊任務繁重、已列汰除各占0.3%。

對於國軍志願士兵申請提前離營數字創下新高，PTT《八卦版》鄉民紛紛表示，「 薪水才四萬就要損失幾乎整天時間以及有外宿跟沒外宿一樣、有的還只有外散」、「24H待命換算時薪根本慘」、「連西點軍校的高材生都待不下去的軍隊，你怎麼會簽志願役？」、「管理根本莫名其妙 」。

另也有網友直言，台海現在局勢緊張，會出現這種情況不意外，「要上戰場打仗，大家都是不願意」、「快逃啊」、「被民進黨搞到要打起來了，當然一堆人逃」、「以現行國軍即將打仗的情況，薪資至少要7萬」。不過有民眾指出，其實現在志願士兵申請提前離營未必逃得掉，「現在退了，真打仗先被徵召的不還是這群人」。