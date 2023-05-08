LANDRY SHAMET FOR THREE 🗣 pic.twitter.com/pzC168DyAS — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 8, 2023

這場西區準決賽簡直變成「神仙打架」！儘管金塊明星中鋒約基奇攻下季後賽生涯新高53分，可是太陽也有戴文布克、杜蘭特各有36分的凶猛火力，最後仍以129比124力退西區龍頭金塊，把西區準決賽扳成2勝2敗平手僵局，接下來G5將於10日回到丹佛進行。

整個上半場都看雙方兩大主力「仙拚仙」，光在上半場，杜蘭特就替太陽轟下21分，戴文布克也不遑多讓貢獻19分，反觀金塊則有約基奇24分，賈瑪莫瑞13分，不過太陽仍靠杜蘭特上半場結束前7秒兩罰俱中，打完上半場取得63比61領先。

儘管約基奇第三節獨拿18分，累積得分到42分，戴文布克卻在第三節結束前連進兩顆三分球，幫助太陽打完前3節取得98比92領先，布克也拿36分；沒想到末節太陽冒出奇兵，沙梅特接連投進4顆三分球，幫助太陽打到最後5分鐘領先10分。

可是金塊仍靠約基奇縮小差距到3分，幸好杜蘭特最後1分27秒兩罰俱中，賈瑪莫瑞馬上回應中距離，接著華倫最後22.4秒兩罰俱中，約基奇切入挑籃沒進，讓杜蘭特最後13.7秒兩罰俱中，擴大太陽領先到7分，幾乎已經提前宣告太陽扳平戰局。