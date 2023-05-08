「50% FIFTY PERCENT」看準松山區的精華地段與生活消費市場的指標性，大舉進軍微風南京，打造佔地約500坪的門市，一舉躍升為「微風樓面王」，在6日舉行開幕慶活動，找來知名藝人、「五堅情」成員之一黃偉晉，擔任一日店長，領銜4位風格人物，共同演繹今年春夏全新款式，示範時髦單品的多元穿搭樣貌，現場更有粉絲為了能與黃偉晉合照、零距離接觸，徹夜排隊，讓人感受到他的魅力。

50% FIFTY PERCENT從2010年成立至今，以「平易價格，創造自我風格」的經營概念，推出各種風格服裝、主題企劃TEE、包包，來滿足從青少年到熟齡消費族群，再擴展小童、親子市場，至今已經擁有超過35家的實體通路門市，這次在微風南京插旗，也是秉持這樣的信念，門市整體風格以經典品牌形象配色，同時也打造出多間的更衣室，要替消費者打造最理想的購物環境。

50% FIFTY PERCENT品牌總監鄭文碩（左3）指出，對我們品牌來說，能夠進駐微風南京是相當難得，也是很重要的里程碑。(圖/FIFTY PERCENT提供)

50% FIFTY PERCENT品牌總監鄭文碩指出，對我們品牌來說，能夠進駐微風南京是相當難得，也是很重要的里程碑，今天也藉由這樣的機會，來展現我們品牌的活力與商品的多元性，還有我們的高CP值。

現場更有粉絲為了能與黃偉晉合照、零距離接觸，徹夜排隊，讓人感受到他的魅力。(圖/FIFTY PERCENT提供)

50% FIFTY PERCENT 2023春夏品牌大使黃偉晉則表示，進來的時候，看到快500坪的位置，哇！這裡也太大了，如果要好好逛的話，感覺一天都逛不完，想要打造任何類型、風格的穿搭都可以買得到，這次知道要擔任一日店長時，就呼籲粉絲趕快來找我買衣服。

提到即將到來的母親節，黃偉晉則說，往年都會給媽媽一個紅包與找間餐廳吃飯，今年也不例外，不過，他也認為，這裡很適合帶媽媽來逛街，感受年輕的氣息，或者跟媽媽一起來個「姐妹」或「姐弟」裝之類的，畢竟現在的媽媽感覺都在時尚的尖端。