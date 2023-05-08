據香港《經濟日報》報導，大陸國家移民管理局表示，為進一步便利大陸群眾申辦出入境證件，將適時優化調整赴港澳團隊旅遊簽注簽發管理政策。針對粵港澳口岸通關流量大、人員往來頻繁的實際需求，已恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關，允許符合條件的出入境人員經邊檢快捷通道通行。
下一步，該局將持續動態監測大陸全國口岸出入境流量情況，嚴密環勤務組織，加大高峰期警力投放，根據口岸通關實際和邊防檢查工作需要，有序恢復啟用邊檢快捷通關。
中國大陸今年1月起才恢復辦理赴港旅遊簽注，不少人沒有簽注無法赴港。而往來港澳通行證的簽注類型共分六類，分別是探親簽注（T）、商務簽注（S）、團隊旅遊簽注（L）、個人旅遊簽注（G)、其他簽注(Q)和逗留簽注(D)。
關於這次國家移民管理局提到的團隊旅遊簽注，申請赴香港，可簽發3個月一次簽注、3個月二次簽注、1年一次簽注、1年二次簽注，每次在香港逗留不超過7天；屬於中華人民共和國出入境管理局規定的特別情形的，可簽發3個月一次簽注，每次在香港逗留不超過3天。申請赴澳門，可簽發3個月一次簽注、1年一次簽注，每次在澳門逗留不超過7天。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。