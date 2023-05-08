三福化評估第二季面板需求改善，部分應用於半導體的精密化學品新產品將於第二季陸續出貨；越南材料廠與氣體廠稼動率持續提升，增添營運動力。

此外，材料-KY（4763）因有價證券達公布注意交易資訊標準，公告3月自結稅前淨利2.48億元，年增83％，稅後淨利2.07億元，年成長75％，EPS2.86元，年增46％。由於材料-KY先前公告1月自結EPS1.8元；在首季營收逐步攀高下，單季獲利可望連三季超過半個股本。

三福化半導體應用精密化學品營收占比達64％，顯影劑TMAH回收精製的新興化學品約15％。因下游面板客戶稼動率回升，第二季出貨量可望優於第一季，半導體應用也因新產品持續量產挹注，法人推估，第二季營運可望展現季、年雙增表現。搭配越南材料廠、氣體廠稼動率逐步拉升，下半年業績可望優於上半年。

材料-KY表示，受惠新單、新產雙效挹注，4月營收月增12.98％，年成長124％，續創上市新高；前四月營收年增103％。在訂單能見度穩健、6月還有醋片新產加盟，營運審慎樂觀。

材料-KY絲束廠3月及4月完成8,000噸及9,000噸擴增，年設計總產能達3.7萬噸；預計6月完成3,000噸醋片產能擴增。另，看好大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，增加多樣化產品。