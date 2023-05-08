這顯示出：防疫解封提振消費支出，令日本4月服務業活動以創紀錄速度成長。標普資深經濟學家摩爾（Tim Moore）表示：「隨著疫情衝擊逐漸消退，旅遊與觀光支出強勁增長，得以支撐日本經濟又一個月迅速復甦。」
數據亦顯示，日本4月綜合PMI（結合服務業與製造業數據）與3月同為52.9，連續第四個月超過50，成長速度寫下2022年6月以來最快。
研調機構標普全球（S＆P Global）8日公布，日本au Jibun銀行4月服務業採購經理人指數（PMI）終值由3月的55升至55.4。此數據不僅高於初值54.9且連七個月高於榮枯線50，也是2007年9月有此紀錄以來最快擴張速度。
這顯示出：防疫解封提振消費支出，令日本4月服務業活動以創紀錄速度成長。標普資深經濟學家摩爾（Tim Moore）表示：「隨著疫情衝擊逐漸消退，旅遊與觀光支出強勁增長，得以支撐日本經濟又一個月迅速復甦。」
數據亦顯示，日本4月綜合PMI（結合服務業與製造業數據）與3月同為52.9，連續第四個月超過50，成長速度寫下2022年6月以來最快。
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