研調機構標普全球（S＆P Global）8日公布，日本au Jibun銀行4月服務業採購經理人指數（PMI）終值由3月的55升至55.4。此數據不僅高於初值54.9且連七個月高於榮枯線50，也是2007年9月有此紀錄以來最快擴張速度。