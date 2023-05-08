這顯示出：防疫解封提振消費支出，令日本4月服務業活動以創紀錄速度成長。標普資深經濟學家摩爾（Tim Moore）表示：「隨著疫情衝擊逐漸消退，旅遊與觀光支出強勁增長，得以支撐日本經濟又一個月迅速復甦。」

數據亦顯示，日本4月綜合PMI（結合服務業與製造業數據）與3月同為52.9，連續第四個月超過50，成長速度寫下2022年6月以來最快。

《國際經濟》服務業強勁推進 歐元區4月綜合PMI加速擴張
大陸4月財新製造業PMI 再陷收縮
美國製造業連六月萎縮 4月PMI優於預期
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