台中市跆拳道選手謝志祥立志當警察。（麗寶樂園渡假區提供）

台中市立中港高中的跆拳道選手謝志祥為新住民之子，國中時透過比賽獎金希望幫助家計，由於父親在年初過世，而原本暑假預計至韓國移地訓練，謝志祥苦惱是否該犧牲訓練時間去打工賺取旅費。麗寶樂園渡假區聞訊後特別捐贈4萬元獎學金，並額外送上樂園與摩天輪門票，讓他帶著家人一起入園遊玩，歡慶母親節。

謝志祥今年暑假原訂要前往韓國進行移地訓練，但父親在1月份因心肌梗塞病逝。謝志祥說，自己是家中唯一男生，要勇於面對困境，因移地訓練需自付旅費，原本考慮是否要放棄平常訓練，找打工賺取旅費。

麗寶樂園渡假區表示，得知謝志祥狀況後，主動聯繫希望能提供協助，期待拋磚引玉，吸引更多企業加入善心行列。麗寶福容大飯店總經理楊義方代表到校捐贈4萬元獎學金，除了希望能讓謝志祥順利成行，也藉此肯定他的一片孝心，盼未來謝志祥能將這份善心延續，幫助更多人。

除了送上獎學金外，渡假區也贈送麗寶樂園門票、天空之夢摩天輪搭乘券。謝志祥說，「媽媽要一人負擔我們兄妹倆的學費，每天都很努力的工作，記得上次跟家人去遊樂園玩的回憶相當開心，母親節快到了，這次拿到門票希望再帶媽媽去好好放鬆一下！」

年僅高二的謝志祥相當孝順，每日的訓練課表從6時50分開始晨操，下午上課與訓練，晚上訓練到9時許，結束後都不忘打電話給媽媽。假日他還會搭乘3小時的公車回松鶴部落，幫助母親擺攤賣烤肉；為了改善家計，謝志祥更立志要警察，成為一名人民保母。

麗寶樂園渡假區指出，為感念天下所有母親的辛勞，即日起至14日推出母親節摩天輪燈光秀，呈現出母親身懷六甲、養育新生兒的過程，最後寫上I ❤ MAMA的文字，獻給所有媽媽們溫馨祝福。