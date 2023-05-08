近年來，年近98歲的馬來西亞前總理馬哈地多次向外媒談及中美關係現狀，敦促美國應設法與中國改善關係，並呼籲東南亞國家向中國靠攏。他在接受陸媒視訊專訪時再次表示，美國不應在台灣問題上挑釁中國，美國把精力和資源用在對抗與備戰上，對美中兩國和世界都沒有好處。

大陸《環球時報》8日刊出專訪內容。被問及10年內中美關係的走向，馬哈地直言，「美國在尋求挑釁」，而去年美國眾議院議長（裴洛西）訪台就是一種挑釁，同時加劇了兩岸關係的緊張。他強調，在緊張的局勢下，總是會有對戰爭的準備。北京將提升自己的軍事能力，台灣也在做同樣的事情。台灣要從美國購買武器，這意味著美國是台海緊張局勢的獲益者。沒有台海的緊張局勢，美國就沒法賣武器給台灣。

馬哈地表示，希望美國人和中國人都能認識到，對抗和戰爭對兩國都沒有好處。我們應該學會共存。世界正變得越來越小，我們彼此都是鄰居。如果關係緊張，我們就無法把精力真正花在促進國家發展和更富裕上。把資源花費在對抗和備戰上，這對任何人都沒有好處。

東協各國財長和央行行長不久前開會討論減少對美元依賴的話題，馬哈地對此稱，很久以前他就曾建議過，東南亞和東北亞地區可以使用一種共同貨幣，用於地區間的貿易。而美元做為全球貿易貨幣，美國一直從中獲得好處，因此，當我們提出「東亞貿易貨幣」的想法時，美國自然會不高興，並採取反對舉措。但現在許多國家的想法已發生變化，有關「東亞貿易貨幣」的建議已經為很多國家所接受。

談及俄烏戰爭，馬哈地表示，世界上很多地方都受到影響，美國正試圖讓其他國家都加入其反對俄羅斯的行動，而俄羅斯也在尋找支持它的友好國家。他認為，「東方集團」和「西方集團」的對抗在加劇，這有可能升級為一場世界級的大戰。