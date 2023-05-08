恆春半島40歲蘇姓保母去年底接受陳姓單媽委託，照顧8個月大男嬰洋洋（化名），竟僅因自己情緒不佳，以頭下腳上姿勢大力甩丟男嬰，造成他腦部及視力永久性傷害，事後又稱托育影像損毀，警方還原1700多段影片，才揭露這暴行，屏東地檢署日前偵結，依重傷害罪提起公訴。

男嬰遭保母重摔，造成腦部及視力永久性傷害。(屏檢提供)

檢警調查發現，蘇女領有合格保母證照，去年底以每月1萬5750元代價，一周5天時間照顧洋洋，但托育僅3天，竟對孩子哭泣行為感到煩躁、不耐，接續於照顧過程中，用力重摔、甩，使洋洋頭部大力晃動或以急遽速度撞擊他物，導致腦部及視力永久性損傷結果。

事後送醫發現，他右側硬腦膜下出血、左側顳側蜘蛛網膜下出血、雙側視網膜下出血、頭部外傷併硬腦膜下出血、硬腦膜內積水、癲癇症、無意識況超過24小時，成為「永久性」損傷等重大難治傷害。

男嬰被以頭下腳上方式重摔。(示意圖／林和生攝)

檢警還原影片後發現，蘇女以左手抓住洋洋右手臂、右手抓住左小腿，將他以頭下腳上姿勢從地板上抓起後，拋甩、摔至舖有軟墊及被子的工作平台，導致他頭部以急遽速度撞擊軟墊。又發現洋洋躺在嬰兒床時，蘇女將他從嬰兒床抱起後再丟、推至床上，使他頭部遭受大力晃動。看過影片的人皆情緒激動，直批「這麼小的孩子也下得了手」。

承辦檢察官認為，蘇女僅因煩躁、情緒不佳，在托育3天內，對未滿一歲嬰兒「穿衣、擦拭身體、調整臥床姿勢」等過程中，便宜行事，以甩、摔方式粗爆移動孩子，審結後提起公訴。

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