新北市長侯友宜是國民黨2024大選呼聲最高的熱門總統人選，近期頻頻跨區協調立委初選，但竟遭綠陣營酸是「新一代喬王」，對此，侯友宜今議會總質詢前受訪回應，最重要大家攜手合作面對所有挑戰，只要讓我們生活圈會更好，我們一起努力。

立法院前院長王金平曾被稱為喬王，日前也稱能協助國民黨整合，讓立委選舉單純化，都是好事。

而侯友宜今早也說，只要讓我們生活圈會更好，一起努力。另對國民黨有無要求須自己提出民調證據跟黨內連署名單來證明自己是最強候選人？侯友宜重申，黨有它的規畫及步驟，一切尊重黨中央。