遭綠營酸新一代喬王 侯友宜：攜手合作面對挑戰 10:532023/05/08 中時 陳慰慈 、 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，最重要大家攜手合作面對所有挑戰，只要讓我們生活圈會更好，我們一起努力。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜是國民黨2024大選呼聲最高的熱門總統人選，近期頻頻跨區協調立委初選，但竟遭綠陣營酸是「新一代喬王」，對此，侯友宜今議會總質詢前受訪回應，最重要大家攜手合作面對所有挑戰，只要讓我們生活圈會更好，我們一起努力。 立法院前院長王金平曾被稱為喬王，日前也稱能協助國民黨整合，讓立委選舉單純化，都是好事。 而侯友宜今早也說，只要讓我們生活圈會更好，一起努力。另對國民黨有無要求須自己提出民調證據跟黨內連署名單來證明自己是最強候選人？侯友宜重申，黨有它的規畫及步驟，一切尊重黨中央。 #2024大選 #侯友宜 #國民黨 #喬王 #王金平 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。