據澎湃新聞報導，當地時間5月6日，阿拉伯聯合大公國宣佈，該國正式獲得上合組織對話夥伴國地位。阿拉伯聯合大公國外交部6日在其官網發表聲明稱，在5月4日至5日於印度舉行的上海合作組織（SCO）外長會期間，阿拉伯聯合大公國正式獲得了上合組織對話夥伴國地位。

聲明稱，「被授予對話夥伴國地位體現了阿拉伯聯合大公國與世界各國及多邊組織發展和維持平衡、多元化的夥伴關係所做出的不懈努力。」

阿拉伯聯合大公國外交與國際合作部長阿卜杜拉表示，作為國際社會的積極成員，阿拉伯聯合大公國堅定不移地致力於多邊主義的發展，阿拉伯聯合大公國認識到上合組織在為成員國之間建立合作橋梁以實現共同目標方面的重要性。在未來一段時間內，阿拉伯聯合大公國希望在與上合組織及其成員國的交往中取得重大進展。

成立於2001年的上合組織，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克。2017年首次擴員接收印度和巴基斯坦，成員國增至8個。

去年9月，上合組織峰會在烏茲別克的撒馬爾罕舉行，上合組織不僅同意接受伊朗為成員國，還啟動了白俄羅斯的加入程序，授予埃及、沙烏地阿拉伯和卡塔爾對話夥伴地位，並同意在以後接納巴林、馬爾地夫、阿拉伯聯合大公國、科威特和緬甸為新的對話夥伴。