台南一名保全阿義（化名）去年10月到職後便積極追求大樓女主委，謊稱自己是單身，雙方因而交往並發生6次性行為。不過，當女主委欲前往男方住處或查看身分證時卻屢遭搪塞，讓她察覺有異，一路追查到對方住家，沒想到上門後卻驚見男方仍與妻小同住，讓她崩潰怒告貞操權受侵害，法官判阿義須賠償給付女主委20萬元，可上訴。

據判決書指出，女主委主張，大樓保全阿義到職後不久即向她展開追求，表明自己已與前妻離異七、八年，雙方再無聯繫，故渠目前為單身狀態，導致她誤信為真，與對方交往並發生6次性行為。

交往期間，她屢次提出想前往阿義住處，但均遭對方以不願讓前妻及小孩知曉為由婉拒，為求慎重，她便要求對方出示身分證件，以確認其配偶欄是否為空白，卻遭阿義藉口搪塞仍持有舊身分證。

女主委察覺有異，透過關係查得阿義住處地址前往查探，卻發現阿義仍與配偶子女同住，震驚之下向對方求證，他才坦承自己隱瞞已婚身分。

女主委表示，倘若自己知悉阿義已婚，自無可能與之交往並發生性行為，阿義的欺瞞行為，違反她性自主決定權，已然侵害她的貞操權，更讓她為此事日夜飽受精神折磨，身心遭受極大打擊，因次向他提告求償60萬元。

法庭審理時，阿義坦承的確有欺瞞已婚身分，但他當時正與配偶協調離婚事宜，也對此深感抱歉，亦願意負擔侵權行為損害賠償責任，但女方求償金額實屬過高，以他的經濟狀況顯無法負荷。

法官認為阿義刻意隱瞞已婚身分，與女主委發生性行為，即是以消極隱匿重要資訊之詐欺方式，使女方陷於錯誤而同意與之發生性行為，已嚴重妨害女方意思決定自由，不法侵害其貞操權，因此判阿義須賠償給付女主委20萬元，可上訴。