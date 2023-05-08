搜尋人員以擔架將失蹤漁民大體抬離員貝後山灘岸。（警消提供。許逸民／澎湖傳真）

澎湖鳥嶼村魏姓漁民（70歲），昨下午偕同妻子開船前往澎澎灘附近海域從事捕撈活動，但後來丈夫下水後就不見蹤影，婦人雖覺有異，但因未帶手機，加上不會開船，因此等到昨午夜前才沿著沙尾走回鳥嶼島上報案。而今日一大早，漁民大體就被發現在員貝後山灘岸上，已無生命跡象。

澎湖縣政府消防局是昨（7）日23時17分受理魏姓漁民妻子報案指稱，她和他先生約莫當日下午16時許駕船前往澎澎灘附近海域作業，她人在船上，由先生潛水捕撈海底生物，只見丈夫這樣上上下下一陣子後，就沒再浮上水面。

消防局獲報後，立即派遣鳥嶼分隊前往鳥嶼碼頭協助執行岸際搜尋，並通知警察局、第十三巡防區及漁業電台等單位協助；當地居民亦出動船隻協助搜尋。

經連夜持續搜尋，今日上午08時36分於員貝後山發現落海民眾，惟已明顯無生命跡象，由員貝分隊及警察、岸巡人員沿海岸邊搬運大體至碼頭，後續將運送至岐頭碼頭，運至菊島福園冰存等待檢警會同家屬相驗。

經了解，船隻原本擱置於澎澎灘上，船上僅有一照明燈，但今早疑因漲潮後，船隻也漂不見，目前海巡也正搜尋這船隻中。