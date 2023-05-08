樺漢表示，4月工控設計、品牌通路、系統整合的營收表現，年增率分別為24.7%、39.4%、19.3%，尤其樺漢廣義個體包含全資子公司更是一舉繳出年增218.6%，達11.1億元，不僅凸顯樺漢多年發揮全球多鏈供應、四大轉型訂閱式服務等之優勢，擴大業務接單動能，以及深化主要客戶緊密合作關係，創造良好的訂單能見度，亦在成效逐步展開下，有助樺漢集團持續邁向達成毛利率、獲利表現精進之目標。

面對全球經濟衰退雜音四起、全球供應鏈加速變遷、碳稅及碳費的企業永續與競爭力等，樺漢已超前佈署，開創IPC(Innovation Platform Convergence)3.0世代，憑藉著科技業的「標準化、模組化、平台化」思維，大舉推動內部、外部整合，一方面，建構全球包括台灣、大陸、歐洲、美洲等全球生產基地，滿足客戶全球多鏈與即時在地服務等需求的布局，另一方面，擴大「硬軟整合、雲地結合、智慧連動」之ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)開放性混合雲解決方案，協助客戶與推進集團整體達到「數位、綠色、資安、AI」四大轉型，落實ESG企業永續發展。

展望2023年第二季，樺漢對於營運繳出優於第一季表現深具信心。從目前在手訂單來看，整體接單金額仍創歷史新高，庫存天數已從90至100天下降到90天，整體接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在1.1左右；不僅如此，由於主要客戶目前積極推進智慧「數位、綠色、資安、AI」轉型，以及在地供應鏈集中的需求，樺漢已明顯感受到客戶對於公司客製化硬體設備需求加大，不排除有急單與轉單的效應，加上「軟體+軟硬套件訂閱式服務」之訂單需求暢旺，樺漢以期業務成效開花結果，整體來看，樺漢全體團隊在經濟趨緩下，助力整體訂單與出貨表現保持在良好水準，並為集團未來營運繳出逆勢成長的優異佳績。