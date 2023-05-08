新北市議會總質詢成新北市長侯友宜國政討論會，民進黨團今針對國際、兩岸等外交議題質詢侯，對於美提高對台軍售被認為可能導致台海危機，侯友宜強調，中華民國是主權獨立國家，按中華民國憲法我們有國防、國歌、國旗、國號，軍隊要強化自我防衛能力這點無庸置疑，深化自由民主、強化自我防衛能力，大家一起共同讓國家軍事能力防衛能力更強。

新北市議員鄭宇恩詢問侯對立法院近日對提高國防預算，侯友宜強調，只要對防衛能力能提升、台海穩定、區域和平，是要往這個方向來走。

議員鍾宏仁詢問侯烏俄戰爭的起因，侯輕鬆答出是為了烏東2共和國獨立議題，被問到烏俄戰爭是否將成為兩岸的借鏡，侯友宜說，沒有人願意戰爭，和平才是最佳選項，戰爭家破人亡，全球一份子的我們都需要和平互相對待雙方。

侯友宜也說，全世界不管美國、中國，都相繼希望扮演這場戰爭調停角色，中華民國也提供人道援手協助，全球都非常關注，他認為，戰爭是零和遊戲，非常殘酷 ，可以透過很多外交關係在還沒有衝突前，就可以把危機降到最低。

對侯友宜提到中華民國有自己的國號國歌，議員周雅玲問侯是否是主權獨立國家，侯友宜直言「沒有錯，中華民國是主權獨立國家，但周雅玲說台灣是台灣，侯回應，不要忘了法制。