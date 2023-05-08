王菲前夫李亞鵬棄影從商，和世界小姐出身的海哈金喜結婚並生下一女，才剛開始再度享受家庭生活的他，卻因投資失利欠下4000萬人民幣（約1.8億台幣），前陣子被法院判決要強制執行，更被限制高消費，竟發生滯留機場窘境。怎料，近日李亞鵬再度因為在別墅院子種菜而被警告，情況相當淒慘。

李亞鵬日前在社群平台上曬出短片，透露接到了物業管理方的通知，表示「我們在小院種的這個蔬菜是不被允許的。」，李亞鵬只好把已經長成的菜苗全部剷除，只見他眼中透露出了滿滿的無奈，手裡拿著菜苗感嘆，「都結豆角了啊，哎呀真的太可惜了。」

消息曝光後，不少網友紛紛不解表示，「自己家的小院都不能種菜嗎？」、「計是沒產權的小院，佔的是公共綠地」、「種菜都不讓？買別墅有什麼用啊」。對此，有網友看了影片表示該地可能是公用綠化區，吐槽他：「如果是自己小院隨便種物業管不住，可能他種的是別人家小院吧。」

事實上，李亞鵬曾脫口承認因經濟問題與王菲離婚，據陸媒透露，李亞鵬離開演藝圈後「做一行虧一行」，愛投資的他各方面都想參一腳，結果導致負債累累，現在改賣茶葉，應該是沒有考量到他過去的粉絲如今已經是3、40歲的女性，恐怕無法捧場。