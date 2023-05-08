國內面臨少子化問題，立法院研擬訂定《國際教育及還外學習法》，鼓勵國內學生出國學習，國內大學也可廣招國際生。不過曾任成大國際長的立委陳靜敏今揭露，南部某大學來自印尼的境外生，她的妻子及女兒前來探望，竟然被關在旅館裡面，台灣社區對境外生的家人不友善，將傷害我高教聲譽。

立委鐘佳濱等人提出《國際教育及矮外學習法》草案，鼓勵16至20歲的國民積極參與海外學習；同時，國內大學招收國際生，因未能及時照顧他們及保障他們的權益，造成我國高教聲譽受損，因此需要明確法制規範及嚴謹檢核機制。

立法院教育及文化委員會今天召開「如何強化台灣高等教育國際教育制度、品質及提升人才培育公聽會」，實踐大學前校長陳振貴表示，台灣面臨嚴重少子化問題，「池塘內的魚少了，就要從外面來撈」，因此國內大學需要營造國際化環境來招收境外生。

不過陳振貴提到，在《國際教育及海外學習法》草案第三條，政府鼓勵國內赴海外學習將港澳及大陸地區排除，但鼓勵國內大學招的國際生中，卻包含陸港澳學生，這很矛盾，應該調整。

陳靜敏則說，國內大學招國際生，要考量是否有足夠的全英語課程，此外，國際生在台灣求學、就醫及照顧等方面，不應該被歧視。

陳靜敏舉例，最近南部某大學有一個來自印尼的學生正在讀博士班，因為生病，他的太太及女兒前來台灣照顧他，住在一家便宜的旅館，但卻被關在旅館裡面不能出門，相當離譜。

陳靜敏說，這個學生的家人住在一家便宜旅館，而這家旅館過去有不良紀錄，因此被警方盯上，旅館業者就加強自律，看到兩個來自印尼的女子前來住宿，認定他們可能涉及賣淫，因此將他們關在旅館裡面，不讓她們出門，幸好學生及時出面搶救，才化解此一局面。

明新科技大學校長劉國偉說，在英國、澳洲等國家，國際生只要在當地取得碩博士學位，就可以留下來就業至少2至3年，台灣應該跟進。此外，如果台灣將教育視為一項產業，就不能否定代辦業者的存在。

教育部次長劉孟奇表示，110年在台就讀學位的外國學生及僑生（含港澳生）有6萬1090人，較109年5萬6355人增加4735人。111年隨著疫情趨緩及國境解封，在台就讀學位的外國學生及僑生達6萬3796人，較110年增加2706人。我國出國留學辦理簽證人數，從105年的3萬9853人增加至111年的5萬3051人，成長約33.12％。

劉孟奇說，鑑於國際教育涵蓋層面廣泛，現行政府已定期跨部會就高等教育人才培育、僑外生留台就業及延攬優秀國際人才來台發展等項目提出因應作為。