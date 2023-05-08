花蓮縣議員胡仁順（右）今在縣議會定期大會上，出示承諾書要求縣長徐榛蔚（左）簽署，承諾在任期內完成花蓮花蓮市立殯儀館選址作業。（羅亦晽攝）

花蓮市立殯儀館使用迄今已逾半世紀，年久失修老舊，空間不敷使用，地方討論遷移近20年頻因選址問題卡關。（本報資料照片）

花蓮市立殯儀館使用迄今已逾半世紀，年久失修老舊，空間不敷使用，地方討論遷移近20年頻因選址問題遲遲未果，縣議員胡仁順今要求縣府盡快重啟評估，並出示承諾書要求縣長徐榛蔚簽署，承諾在任期內完成選址作業。徐榛蔚完成簽署後強調，縣府對殯葬園區規畫責無旁貸，希望地方能與縣府一同努力完成選址。

胡仁順今在縣議會第20屆第1次定期大會縣政總質詢指出，縣長在縣政報告時，面對議員詢問市殯處理進度，回應會在任內推動殯葬一元化，讓市殯「移出」，不過生命園區小組設置任期2年期間，開會不確實、人員不確定、紀錄不公開，小組形同虛設，代表縣府沒有解決問題的誠意和準備。

胡仁順說，隔壁宜蘭縣與台東縣分別在1997年及2003年啟用殯葬園區，但花蓮迄今卻尚未啟動，「人家都做好給你看，連參考都懶得參考」，痛批縣府事不關己、毫無作為，每次在宜花東三縣都落到最後一名窘境。

胡仁順強調，沒有人會反對花蓮需要一個殯葬生命園區，但縣府就算即日起開始規畫，從評估到完成建置至少需7至10年時間，質疑縣府團隊如何在縣長任內完成市殯「移出」目標，不要空口說白話，敷衍縣民。

對此，徐榛蔚坦言，市殯「移出」是決心問題，生命殯葬園區也是未來趨勢，希望能在任內做好完善規畫，不會推諉任何責任，但選址迄今均面臨許多困境，民眾知曉地點便會陳情抗議，縣府只能暫停，不過現在仍會重啟選址作業，確定選址後希望議員與鄉親能給予支持。另，縣府在規畫殯葬園區期間，也會挹注經費供各鄉鎮市殯儀館提升設施與設備。

最後，胡仁順拿出承諾書要求徐榛蔚完成簽署，承諾在任內推動「選定花蓮市立殯儀館遷移位址」，徐完成簽署並強調，縣府對殯葬園區規畫責無旁貸，會責成相關局處盡速規畫相關期程，不過還是希望議員跟鄉親能與縣府一起努力。