慈濟基金會執行長顏博文去年透露慈濟採購BNT疫苗時遭勸阻、刁難，名嘴周玉蔻自去年9月起連日抹紅慈濟是「中共自己人」，砲打證嚴法師，指慈濟會員自甘為「下人」，引發各界議論，新黨成員以慈濟會員身分提告。台北地檢署認為周女是以可受公評之事發表評論，罪證不足，8日不起訴。

慈濟慈善基金會執行長顏博文去年9月10日接受媒體專訪，提到去年許多工商大老想買疫苗，都被政府勸阻無果，也勸他也不要浪費力氣，讓時任衛福部長的陳時中成為箭靶，雖然慈濟基金會發聲明，指媒體報導內容並非爆料，強調證嚴法師對疫苗的採購是本著慈悲為懷的心，好事要共同成就，但仍引發部分綠營人士不滿。

周玉蔻自9月11日起在臉書發文，批慈濟編造假故事攻擊陳時中，還砲打證嚴法師，指她們小圈圈自甘為下人，去稱呼證嚴法師為上人，但一般社會大眾為什麼也要被牽著鼻子？周女說法引發各界議論。事後新黨對周玉蔻提出公然侮辱和加重誹謗的告訴。