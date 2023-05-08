猶如電影情節，面對剽悍歹徒，毫無畏懼！台中市刑大偵三隊，日前在逮捕擁槍自重並涉嫌販毒的李姓通緝犯時，1名年輕偵查佐在警匪正面對決時刻，將大拇指手指伸入歹徒持槍的槍枝扳機護弓，防止擊發，真實場景上演，除挽救同仁性命，另著類外送員服飾員警，見機立即壓制，讓人見識勇警機智反應。

台中市刑事警察大隊偵三隊長詹典儒指出，李嫌居無定所，隨身攜帶槍枝且隨時保持上膛，警方發現，李嫌平常租車代步，開車外出從沒下車，某日李外出疑車輪胎異常到車行檢查時，一擁而上欲逮捕。

詹典儒接著說，當時52歲李姓通緝犯很機警，他見警圍捕立即上車拿槍，雙槍就放在車上的剎車扶手旁，且是上膛狀態，1名偵查佐見狀立即衝向前，將拇指插入歹徒持槍槍支板機護弓，防止擊發，可說驚險一瞬間。

現場有人誤以為「外送員」也加入圍捕行列，詹典儒解釋，原來這名刑警當天剛好穿著類外送員服裝，純屬巧合，並非刻意偽裝啦。

台中市刑事警察大隊偵三隊查扣李嫌所持制式手槍1支、非制式手槍1枝、子彈27顆及毒品及贓證物1批。（張妍溱攝）

警方當場查扣制式手槍1支、非制式手槍1枝、子彈27顆、海洛因45.12克、安非他命5.9克、注射針筒9枝、夾鏈袋1包，及現金107萬餘元等證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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