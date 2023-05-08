由於清明連假工作天數少，東陽自結4月合併營收17.55億元，年減2.15%，其中AM事業4月合併營收13.31億元，較去年同月成長1%；OEM事業4月自結合併營收4.24億元，較去年同期累計成長1%。

東陽持續優化產線，提升業績規模，今年前4月合併營收73.53億元，較去年同期成長8%，創5年同期新高，其中AM事業前4月合併營收 52.82億元，較去年同期成長11%；OEM事業前4月合併營收20.71億元，年成長7%。

《金融》外資終止連3月回補 4月淨匯出近142億元
《其他電子》洋基工程Q1營運寫同期高 今年維持穩健成長
《食品股》鮮活4月營收站上4億 累計營收轉正成長
#4月合併營收 #東陽 #億元 #事業 #成長