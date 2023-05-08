由於清明連假工作天數少，東陽自結4月合併營收17.55億元，年減2.15%，其中AM事業4月合併營收13.31億元，較去年同月成長1%；OEM事業4月自結合併營收4.24億元，較去年同期累計成長1%。

東陽持續優化產線，提升業績規模，今年前4月合併營收73.53億元，較去年同期成長8%，創5年同期新高，其中AM事業前4月合併營收 52.82億元，較去年同期成長11%；OEM事業前4月合併營收20.71億元，年成長7%。