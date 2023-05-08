基隆市議會8日上午進行第20屆第1次定期會，開議後，民進黨議會黨團總召鄭文婷便提出程序問題，要求基隆市長謝國樑在施政總報告前，應先就國道客運上的電動機車宣傳廣告一事，提出說明。

基隆市議會民進黨團總召鄭文婷質疑在基市議會定期會開議當天，出現車廂廣告，到底意欲為何？（張志康攝）

鄭文婷表示，目前在基隆市區行駛的國道客運上，已有車廂廣告，寫著「爭取基隆青年電動機車追加預算，5至6月懇請議會支持」，她質疑，議會還沒有開議，有任何人反對這筆追加預算嗎？她表示，民進黨團從頭到尾都希望謝國樑能兌現他的競選政見，但在議會開議前，卻有這樣的車廂廣告出現，要求謝能夠在施政報告前說明白。

另一方面，鄭文婷也質疑這筆車廂廣告是從何而來，到底是用那個單位的預算，也要求謝國樑應在施政總報告前，釐清這個問題。市議員張顥瀚也指出，怎麼會有行政單位在議會開議前，就以大幅的廣告要求議會支持，這形同是「行動指導」。

國民黨籍的市議員藍敏煌、韓世昱等人，都表示應以施政總報告為重，希望能讓謝國樑先進行施政報告，再針對這個議題討論。基隆市議會議長童子瑋也做出決議，先讓謝國樑進行施政總報告。

基隆市長謝國樑表示，車廂廣告及相關的面紙等文宣，都是他個人支出，目的是希望宣傳自己的政見。（張志康攝）

在後續施政總報告中，謝國樑表示，該車廂廣告以及周邊的面紙等文宣，是由他自己支出，並沒有使用到市府預算。若議員認為不妥，他也虛心接受，可以稍後詢答時，共同討論。

但張顥瀚認為，若謝國樑用的是自己的錢，為何廣告上卻明確寫著「基隆市政府」？如果謝國樑想要進一步宣傳自己的政策，那麼就直接在廣告上寫明「謝國樑」即可，他質疑謝國樑的這個做法有問題。