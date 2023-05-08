世界黃金協會最新發佈的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，多國央行的購金行為提振黃金需求，全球官方公佈第1季黃金儲備增加228噸、創下歷史新高。大陸央行也呈現連續6個月增加。據7日大陸國家外匯管理局資料顯示，截至2023年4月底，人行的黃金儲備為6676萬盎司，較3月底的6650萬盎司上升26萬盎司，更較去年11月啟動增持以來，已累計達412万盎司。

世界黃金協會中國區CEO王立新表示，去年第3、4季都有大規模的央行黃金儲備增長，今年第1季也是健康增長，全球儲備增加228噸，創2013年第1季單季增加171噸、成長34％以來的最高值。其中突出的是新加坡央行、增儲68噸；緊接著是大陸央行、增儲58噸，之後排名則是土耳其、印度、歐洲央行與捷克、菲律賓等。

據第一財經報導，面對今年第1季，銀行業風險主導市場。在市場波動性和風險加劇的關鍵時期，各國官方大規模持續購金突顯了黃金在國際儲備投資組合中的作用。

5月4日國際金價突破2080美元大關、創下歷史新高，而在上週美國非農就業數據發佈後回撤至2000美元附近。世界黃金協會資深市場分析師Louise Street記者表示，隨著一些經濟體在衰退邊緣徘徊，黃金作為一種長期戰略資產可能會成為焦點。回溯歷史，在過去七次的經濟衰退之中，黃金投資有五次是正向收益。

但必須注意的是，第1季全球黃金投資需求表現參差不齊。受美國經濟系統性風險驅動，3月黃金ETF再次呈現流入態勢，部分抵消1月和2月的外流，將整季的流出量降至29噸。

另外大陸第1季度金飾消費需求回升，規模達到198噸。王立新也說明，大陸金飾需求是2015年以來最高的一季。金條和金幣需求在首季出現顯著回升，認為是經濟增長狀況改善，加之金價上漲明顯，激發投資者對實物黃金的興趣。