立法院長游錫堃積極推動立院遷建，「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」也提出6處建議地點。國民黨立委吳怡玎今於立院司法法制委員會質詢立法院祕書長林志嘉，此案本屆討論已久，到底是講真的還講假的？林志嘉說，院長很認真，希望這會期至少能決定地點，「不是玩假的」，但立院是合議制，還是要看立委的意志。

立院邀請民間各領域專家諮詢結果，目前列出6處建議遷建地點，包含中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區。林志嘉今天坦言，最可能的選項還是屬中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址等3處。

吳怡玎質疑立院遷建討論已久，是講真的還假的？林志嘉表示，朝野黨團3日協商後已同意成立「國會擴建規劃暨監督委員會」，由游錫堃擔任召集人，其餘委員依政黨比例來組成，民進黨團6人、國民黨團4人、民眾黨團及時力黨團各推派1人，針對諮詢委員提出的6個地點做最後評估。

林志嘉說，遷建地點還是會由立法院院會做最後決定，但還是希望這個會期至少決定地點，「院長很認真，不是玩假的」，但要如何遷建還是要看立法委員的意志，畢竟立法院還是合議制。