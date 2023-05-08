前總統陳水扁2日才為兒子陳致中上凱道請願惹議，8日又以「阿扁的第一次參與採訪」為噱頭，參加凱達格蘭基金會新台灣國策智庫舉辦的研討會談。矯正署對此表示，陳水扁事前有向中監報告要到台北參加研討會，但僅旁聽不參與討論，已請台中監獄蒐證確認是否妥適，也會告誡「注意言行」。

因貪汙案遭判刑20年定讞的陳水扁，2015年1月5日起，就因健康狀況符合「病情複雜，難已控制，隨時有致死之危險」的標準，准予保外就醫，至今已展延33次，長達8年，4日獲核定第34次展延，期間為今年5月5日至8月4日。

陳水扁2日才因北上總統府請願修法，踩到保外就醫紅線，8日上午10點至11點半又參與凱達格蘭基金會新台灣國策智庫主辦的研討會，討論公職人員選罷法第26條修法爭議─罪刑法定、不溯既往、比例原則等憲政爭議與基本人權。

矯正署指出，陳水扁事前有向中監報告要到台北參加研討會，但僅旁聽不參與討論。(蔡依珍攝)

矯正署指出，陳水扁有提前報備，稱要到台北參加研討會，且只會旁聽不參與討論，因涉及受刑人保外醫治期間管理事項，強調上周五中監才訪視促陳水扁注意言行，今天也已請中監蒐集相關事證，並依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》檢視妥適性。