為了打擊台灣日益猖獗的詐騙案件，行政院會4日宣布推行「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並追加13億預算，將由金管會偕同數發部、經濟部、交通部、財政部等8部會共同擘劃相關策略。然而一份最新的民調顯示，有96%民眾認同，「吳子嘉對蔡政府的批評」，是蔡政府藉由打詐在騙預算。

吳子嘉5日在節目《關鍵時刻》指出，台灣的詐騙技術可說是世界一流，丟臉丟到國外，連聯合國都知道，而行政院也知道打詐沒用，把預算騙到了就繼續花錢，現在推出新政策只是因為選舉快到了要做個文宣，台灣還是會繼續爆發詐騙。

桃園孫先生昨（7）日也發起網路投票，截至今（8）日上午10點45分，總計有超過12000人參與。針對「蔡政府追加13億預算打擊詐騙，被媒體人劉寶傑批評沒有解決問題只會編預算，吳子嘉也諷刺蔡政府騙到預算了」題目，有96%的民眾「認同劉寶傑、吳子嘉對蔡政府的批評」、「不認同劉寶傑、吳子嘉對蔡政府的批評」僅僅只有2%、剩下2%為「無意見」和「其他意見」。

對於台灣詐騙嚴重，網友紛紛把矛頭指向數發部及部長唐鳳，留言稱「『數位部部長唐鳳』浪費人民納稅錢，本就是一個詐騙集團政府」、「數位發展部年花200多億，卻根本放任詐騙！禍國殃民的部會！」、「數位部都是在養米蟲嗎？」、「數位部每年數百億元的經費，無法做到，再編列13億元能做到嗎？」、「二百多億的數發部不負責打詐，超過半數的綠委不修法重懲詐騙集團，竟然還想多編13億，笑死」。

另外還有民眾怒轟，「9成不爽又如何？還不是一樣無解，詐騙滿天飛」、「選舉國家隊」、「只會編錢花錢搬錢，但沒有做事更無成果」、「這個政府帶頭詐騙國庫、人民除了自求多福還能作什麼」、「拿全民當盤子」。