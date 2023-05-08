由於中國斡旋 季辛吉：俄烏可能年底前開啟和談 11:132023/05/08 中時 陳柏廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為去年9月，時任中國外長王毅（左）在紐約會見美國前國務卿季辛吉。（摘自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前國務卿季辛吉當地時間5月7日接受哥倫比亞廣播公司《CBS周日早報》節目採訪時表示，俄羅斯和烏克蘭可能在2023年底前開啟和談。他並表明，他有意願前往俄羅與普丁會談 季辛吉在訪談中談到，由中國加入了談判進程，我認為（烏克蘭危機）將迎來緊要關頭。我認為到今年年底前，我們將討論談判進程。而「這次是真的談判。」 現年99歲的季辛吉還透露，他有意前往莫斯科與俄羅斯總統普丁交談。但他表明，他會扮演顧問的角色，不會過多介入。 #季辛吉 #談判 #中國 #開啟 #和談 也許您會感興趣 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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