美國前國務卿季辛吉當地時間5月7日接受哥倫比亞廣播公司《CBS周日早報》節目採訪時表示，俄羅斯和烏克蘭可能在2023年底前開啟和談。他並表明，他有意願前往俄羅與普丁會談

季辛吉在訪談中談到，由中國加入了談判進程，我認為（烏克蘭危機）將迎來緊要關頭。我認為到今年年底前，我們將討論談判進程。而「這次是真的談判。」

現年99歲的季辛吉還透露，他有意前往莫斯科與俄羅斯總統普丁交談。但他表明，他會扮演顧問的角色，不會過多介入。