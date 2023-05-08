簡至豪在天寒地凍的冰島，享受泡湯樂趣。（簡至豪提供）

簡至豪對冰島之旅，感到十分難忘。（簡至豪提供）

簡至豪分享冰島美景。（簡至豪提供）

中天主播簡至豪日前與鄒倩琳等3名姊姊到冰島玩，並取名為「三娘教子」團，半個月的自助旅程，4人出乎意料地和諧，大夥走小資路線，出發前討論希望每人包含機票、住宿、租車、油錢以及三餐等旅費能壓在15萬元以內，簡至豪自傲地說：「我們真的辦到了。」表示冰島絕對會是他難忘的旅行之一，也當作送自己今年的生日禮物。

簡至豪向來是無腦跟團愛好者，旅行的行前規畫幾乎全靠朋友，他只負責「出人出錢」，只要有揪，大部分都爽快答應。然而這次朋友提出冰島邀約，他第一時間很猶豫，原因是4人從沒一起出遊過，「想到這麼長的旅途，要是彼此不合，整趟冰島行不就毀了」，但他又深怕錯過機會，最後慾望戰勝恐懼，考慮了一晚後決定參加。

此次遊冰島採環島旅行，簡至豪形容像「遊牧民族」每天換房子，住過豪宅也睡過鐵皮屋，更慘是遇到沒熱水洗澡，他回想起來驚喊：「媽啊！在冰島洗冷水真的是要命。」此行還領略到天氣的瞬間變化，明明上一段路還是晴朗好天氣，進到下一段路突刮起大雪，「超狂地吹雪根本看不到路，那時在山區開車真的皮繃超緊，深怕一個不小心摔進山谷。」

他說最感動是看到極光，原本以為看不到，因為App顯示極光指數機率不高，在旅行第3、4天，有團員發現夜空中突然出現白色雲帶且不停變化，原來這就是極光，「當時室外溫度零下10幾度，我顧不得只穿短褲短袖睡衣，馬上拿起手機衝到戶外，一邊尖叫一邊發抖一邊興奮拍下極光照片。」

他本來以為肉眼能直接看到極光，這回長知識了，「原來需要透過手機相機對準白色雲帶，鏡頭才會呈現夢幻極光顏色。」並敘述當下心情如同多數人說的，「使人充滿幸福的喜悅」。

此外，最近「中天新聞網App」上架，簡至豪說身邊很多好友跟粉絲第一時間自發性力挺下載，還分享有鐵粉每天上線跟斗內應援他，雖然感謝粉絲支持，但笑說：「有時候都在想，是不是手機壞了，不然怎麼一直斗內。」