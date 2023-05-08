宏碁第一季合併營收為新台幣524.57億元；毛利為新台幣53.63億元，在持續降低庫存價值至新台幣394.57億元中，毛利率維持在10.2%的水準；營業淨利新台幣2.39億元；稅後淨利新台幣5.15億元，單季EPS為新台幣0.17元。

建碁4月營收為5.03億元，年增301%；前4月營收為16.64億元，年增97.13%。首季稅後盈餘為5294萬元，EPS為0.74元。

宏碁認為營收在第一季到達低點，電腦與顯示器事業將開始重獲動能。同時，宏碁的多重事業引擎亦持續發展，依照業務進程預計今年將有多個公開發行計畫。

建碁產品除了數位看板，亦提供智能Kiosk、智慧售貨機、機器視覺應用等整合解決方案。與市場一般消費性、工控電腦的產品有所區隔。建碁AOPEN著重於產業技術的應用整合，著力於協助客戶找出問題並解決，以最經濟的成本、最快速的時間，打造出最有效的解決方案。建碁AOPEN持續深化在垂直整合市場，如零售、交通、自動化設備、住宿與醫療業等擴展產品服務，透過多種溝通平台產生協同效應，提高客戶體驗以提供更有價值的服務。

建碁上周董事會也通過透過現增發行普通股700萬股，每股暫訂65元。