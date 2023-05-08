屏縣長選舉無效最後辯論庭，蘇清泉(中)態度從容、親自出庭。(林和生攝)

去年屏東縣長選舉，國民黨候選人蘇清泉質疑開票公正性，向屏東地院提起選舉無效之訴，8日進行最後一次言詞辯論，蘇引用1955年日本選舉判例表示，選舉過程有瑕疵就應判決選舉無效，對這次宣判結果很有信心。

蘇清泉說，1955年日本最高法院621號判決，當時管理員在開票程序完成後，又自行決定將票匭打開清點，接著又彌封，當時法院判決違法、選舉無效，「主要精神就是維護法律尊嚴」。

而這次2022年11月26日的縣長選舉，違法狀況太多，包括選票誤植、少拿選票、另有人拿私章一次蓋6、7人選票；還有人用手印領了一疊選票；且開票時未亮票、先理票，採一疊一疊開票等，「想得到的、想不到的這次都發生了」。

蘇清泉希望合議庭法官秉持良知及專業，進行公平審判，「你們做的全世界都在看，將來會把判決PO到全世界，讓外界幾十年後都能公評」。並表示，明年總統及立委選舉，類似行為沒有喝止，選舉操作方式還是這樣蠻幹，一定會出大亂子。