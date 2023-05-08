去年屏東縣長選舉，國民黨候選人蘇清泉質疑開票公正性，向屏東地院提起選舉無效之訴，8日進行最後一次言詞辯論，蘇引用1955年日本選舉判例表示，選舉過程有瑕疵就應判決選舉無效，對這次宣判結果很有信心。
蘇清泉說，1955年日本最高法院621號判決，當時管理員在開票程序完成後，又自行決定將票匭打開清點，接著又彌封，當時法院判決違法、選舉無效，「主要精神就是維護法律尊嚴」。
而這次2022年11月26日的縣長選舉，違法狀況太多，包括選票誤植、少拿選票、另有人拿私章一次蓋6、7人選票；還有人用手印領了一疊選票；且開票時未亮票、先理票，採一疊一疊開票等，「想得到的、想不到的這次都發生了」。
蘇清泉希望合議庭法官秉持良知及專業，進行公平審判，「你們做的全世界都在看，將來會把判決PO到全世界，讓外界幾十年後都能公評」。並表示，明年總統及立委選舉，類似行為沒有喝止，選舉操作方式還是這樣蠻幹，一定會出大亂子。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。