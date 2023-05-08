汪小菲與大S在2021年離婚後，感情狀態備受關注，上（4）月就被港媒目擊和「拿督千金」莊鍶敏聚餐，當時他還強調自己是單身，似乎有意交往，但後來莊鍶敏強調兩人只是在談論工作的事，沒想到近日卻傳出莊鍶敏在直播中透露對他有好感。

汪小菲在離婚後，曾被狗仔葛斯齊爆料與張穎穎交往，但兩人似乎已經分手，且新對象疑似是莊鍶敏。據《新浪新聞》報導，莊鍶敏日前請朋友幫忙介紹對象，還聲稱想在3個月內脫單，不過，近日在直播中表明對汪小菲有好感，不排除接下來有其他可能性，且張蘭也透露「莊小姐為麻六記帶貨」，使得兩人關係引人遐想。

而汪小菲上（4）月秘密來台後，回程再轉到香港時，就被港媒直擊在香港的高級餐廳聚會，且身旁坐的正是剛恢單的莊鍶敏，但莊鍶敏在採訪中提到，當時只是在談直播的生意，對他的印象也不錯，但「大家都是剛剛才認識，剛認識好幾位新朋友，還沒有特別想到這裡」。

事實上，莊鍶敏在去（2022）年宣布離婚，前夫則是有「珍奶大王」之稱的楊秉逸，兩人在2020年結婚，但因疫情的關係，兩人聚少離多，最終選擇以離婚收場，不過她曾透露離婚時並未拿贍養費，楊秉逸也沒有要求她分財產，看起來是和平分手。