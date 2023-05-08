“Pa, we’re all so proud of you”



Prince William addresses crowd and his father King Charles at Coronation concerthttps://t.co/sLtkZLETZG pic.twitter.com/byWW2yi1C3 — BBC News (UK) (@BBCNews) May 7, 2023

英國威廉王子今天在溫莎城堡（Windsor Castle）慶祝父親查爾斯三世加冕音樂會上表示，已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）會感到「非常驕傲」。

路透社報導，查爾斯三世（King Charles III）和夫人卡蜜拉（Camilla）昨天在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）加冕，這是英國70年來最盛大的儀式。

白金漢宮發言人表示，查爾斯和卡蜜拉「深深為昨天的事件感動」，也「非常感謝所有協助，成就如此光榮時刻的人，還有許許多多前來表達支持的人」。

查爾斯、卡蜜拉等高級王室成員與2萬民眾以及獲邀的貴賓，一同參加在溫莎城堡舉行的「加冕音樂會」。

威廉王子（Prince William）在音樂會上講話時表示：「正如我祖母在加冕時所說的，加冕典禮是我們對未來希望的宣言。我知道她就在天上，深情地注視著我們，她會是一位非常驕傲的母親。」

這場音樂會的表演者包括老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、美國歌壇流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）、英國接招合唱團（Take That）和中國鋼琴家郎朗。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120508