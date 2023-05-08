債務上限議題成為拜登政府近期相當頭痛的事情，當局不斷警告國會必須馬上提高舉債上限，否則當資金用鑿，將出現違約倒債的重大危機。美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）也警告，美國若無法提高債務上限，大陸與俄羅斯將操作此議題，會被當成美國政經體系失調的證據。

綜合外媒報導，海恩斯上週出席參議院軍事委員會時提到，若美國出現債務違約，將增加美元價值、美國影響力及美國機構（包括企業）的不穩定性，成為被利用的弱點。

共和黨一直向拜登政府施壓，並提出縮減開支為條件，才願意通過提高債務上限的提議，但拜登政府目前不願與共和黨就此事進行談判，進度卡關。

美國管理與預算局局長Shalanda Young提到，大陸樂見美國出現債務違約，甚至希望看到美國陷入混亂，因為這樣其他國家會開始質疑，「民主到底還有沒有用，還是大陸的方法比較有效？」

美國財政部長葉倫曾公開表示，美國最快在6月1日就會用罄償付債務的資金，引爆違約倒債危機，屆時將陷入混亂。美國政府的公共債務上限有法定限額，只能透過國會立法並由總統簽署成為法律才能夠提高，因此成為朝野兩黨攻防的焦點。

國家情報總監辦公室是美國情報體系的龍頭，總監職務直接由美國總統指揮、管理與控制，是總統與國安相關部門諮詢國家安全的情報事務上的主要對象。