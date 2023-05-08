台東縣成功鎮新港漁港阿琴阿嬤處理魚手法俐落，被譽為金牌殺手。（蔡旻妤攝）

影》金牌殺手出現台東 手起刀落快狠準無人敵

台東縣成功鎮新港漁港出現金牌殺手，還有鍾馗之稱，其實是40年多來1位專門幫漁民和民眾處理剛捕撈上來新鮮魚獲的阿琴阿嬤。她快狠準的手法，讓大家都很喜歡請她殺魚，72歲的她目前處理超過20萬尾魚，由於處理最多的就是在地捕撈上岸的鬼頭刀，因此居民也大讚是殺魚女鍾馗。

坐在矮凳上、拿著殺魚刀，十幾台斤的鬼頭刀在阿琴阿嬤的手中，快速處理魚皮、內臟，片下魚肉，快狠準的技術，讓人看了大讚有夠厲害！無論大魚小魚，她都信手捻來，民眾大讚處理得比餐廳大廚還順手，就連在地民眾也說，她就是這裡的金牌殺手，切起魚肉的水準是一流的！

阿琴阿嬤本名黃貴米，據說是出生時米價很貴，就有了這個菜市場名，只是有家人嫌難聽，於是從小就多了「阿琴」的小名。臉上總是帶著笑容的阿嬤說，從少女時代就坐在新港漁港旁的小區域負責殺魚。當時處理1尾魚就是100元，幾十年了現在還是100元，從來沒隨物價調漲過，多年來除了結婚帶小孩休息過10多年，又重拾殺魚的生計，到現在過了40多年，殺過的魚超過20萬尾。

成功鎮新港漁港是全台鬼頭刀捕獲量最大的漁港，阿琴阿嬤平常殺最多的就是這種看起來很兇猛的魚，加上有個鬼字，在地人也會笑說阿嬤是名符其實的女鍾馗。

漁港中目前有3位殺魚好手，阿琴阿嬤是最資深的，她目前身體硬朗，被問到如何像她一樣快速又漂亮的處理好魚，她回答沒什麼，就是手穩、經驗多，她說，以後只要身體還行，客人信任她，就會一直擔綱這份金牌殺手的任務。