致和證總公司位於台南、全台共9個營業據點。據悉，由於今年以來台股穩步回升，加上內資交易當道，中小型股成盤面飆風主流，致和證在自營部位操作得當，帳上所持有上市櫃公司股票庫存未實現損益大增下，推升今年以來獲利顯著跳增。

若以評價面來看，致和證前四月EPS已超過2.4元水準，對比股價還在雙位數2字頭以下，基期相對不高，8日吸引買盤大舉進駐，股價鎖住漲停，盤中成交張數2,046張。

根據致和證年度營業計畫概要中指出，2023年經濟面尚有衰退疑慮，但各國針對疫情陸續解封，資本市場競爭依舊，整體交易仍屬熱絡，面對嚴竣環境考驗，將依舊秉持穩健經營，循序推動各項業務，提升經營績效。

致和證去年稅後虧損2.24億元，每股約虧損0.84元。不過，由於公司財務結構健全，董事會日前決議配發現金股利0.2元、股票股利0.2元，連6年配發股利。

展望後市，致和證指出，全球疫情陸續解封，通膨及升息亦將趨緩，雖然國內經濟景氣對策訊號已陷入藍燈，但去年基期相對較低情況下，投資市場交易估計仍將熱絡。公司將強化現有基礎，提升部門效能，以穩扎穩打與循序漸進方式，為全體股東創造更佳利益。